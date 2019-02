Aandeel Air France-KLM verliest fors bij opening beurs: 12 procent eraf

Gisteren maakte de Nederlandse minister Wopke Hoekstra bekend dat de Nederlandse staat 12,68 procent van de aandelen Air France KLM heeft gekocht. Die extra vraag had ook een opwaarts effect op de koers, mogelijk is de daling van nu voor een deel ook een correctie.

Het aandeel is nu ongeveer 11,50 euro waard. Dat is dus fors minder dan gisteren, maar meer dan het gemiddelde over februari. Voor de Nederlandse staat is de koersdaling overigens niet per se slecht nieuws. Hoekstra gaf gisteren aan nog bij te willen kopen tot 14 procent van het totaal aantal aandelen. Dat kan nu tegen een lagere prijs.