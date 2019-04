Aandeelhouders KPN boos over stoppen XS4All en softe bonusregels voor top

Het telecombedrijf kondigde begin januari aan dat het voortaan al zijn diensten wil aanbieden onder het merk KPN. Dat besluit is slecht gevallen bij klanten en fans van XS4All, sinds 1998 eigendom van KPN.



Ondertekenden 53.000 mensen al de online petitie tot behoud van XS4All, vanmiddag kreeg de KPN-directie het zwaar voor de kiezen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Ceo Maximo Ibarra kreeg tal van kritische vragen over het stoppen met XS4All, die door beleggers met applaus werden onthaald. Zo was de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) not amused, volgens de VEB is het dom om een bedrijf met zo'n loyale klantengroep op te heffen. Duco Sickinghe, als president-commissaris leidde hij de vergadering, leek de vragen op een gegeven moment af te willen kappen, maar slaagde daar maar matig in.

Niet over een nacht ijs

Vraag is of de KPN-directie iets gaat doen met de kritiek. Ibarra stelde in ieder geval een speciaal gesprek met vertegenwoordigers van XS4All voor. De ceo benadrukte in zijn antwoorden meermaals dat er voor bestaande klanten niets verandert. Met de samenvoeging van merken voor nieuwe klanten wil KPN juist groeien, herhaalde hij. Ook onderstreepte Ibarra dat er bij de beslissing niet over een nacht ijs is gegaan. Op de kosten van de strategie wilde hij niet ingaan.



Eerder woensdag schreef het AD dat de ondernemingsraad van XS4All na KPN's besluit om te stoppen met XS4All naar de rechter was gestapt. De zaak bij de Ondernemingskamer werd vervolgens ingetrokken toen KPN over de brug kwam en beloofde alternatieven serieus te overwegen.



Ondanks die tegemoetkoming beklemtoonde Ibarra op de aandeelhoudersvergadering dat het besluit om te stoppen met XS4All vast staat en niet wordt teruggedraaid. Iets dat hij tijdens de presentatie van de jaarcijfers begin februari ook al stelde.

Bonusbeleid