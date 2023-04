Aandeelhoudersvergadering Heineken: ‘Bedrijf laat zich gijzelen door Poetin’

Voorafgaand aan de jaarvergadering van Heineken in het DeLaMar theater in Amsterdam was de vraag vooral: hoe hard wordt de kritiek van de aandeelhouders op het besluit van de bierbrouwer om vorig jaar 61 nieuwe merken in Rusland te lanceren?

Voor het antwoord op die vraag hebben aandeelhouders zich verzameld op de rode stoelen van het theater. Topman Dolf van den Brink zit op het grote podium. Daar vertelt hij over wat allemaal goed gaat bij Heineken: de omzet (6,4 miljard euro in het eerste kwartaal van dit jaar), de winst (403 miljoen euro) en hoe trots hij is op die financiële resultaten. En dat, in wat hij noemt, ‘uitdagende jaren voor ons allemaal’.

Bedolven onder kritiek

De zaal houdt dan al de adem in voor wat ongetwijfeld komen gaat: het besluit van Heineken om niet te vertrekken uit Rusland, terwijl juist was beloofd om niet meer te investeren in Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne. In eerste instantie zei Heineken dat publicaties hierover onjuist waren, later moest de brouwer ‘erkennen dat we eerder duidelijker hadden moeten zijn over de noodzaak om nieuwe producten te introduceren’.

Na die onthullingen van onderzoeksplatform Follow The Money werd Heineken bedolven onder kritiek. Niet in de laatste plaats door de Oekraïense president Zelensky zelf, die via Karel Burger Dirven, de honorair consul voor Oekraïne in Nederland, een dringend beroep deed om het land te verlaten, ‘om niet langer de Russische oorlogskas te spekken in de vorm van betalingen van belastingen’. ,,Dit is het moment om te laten zien aan welke kant van de geschiedenis je staat’’, zei Burger Dirven.

Werknemers zouden in gevaar komen

En dus begint ceo Dolf van den Brink er na 20 minuten zelf over. Hij herhaalt wat Heineken al maanden zegt; namelijk dat Heineken louter nog in Rusland actief is om het bedrijf daar draaiende te houden, om zo nationalisatie te voorkomen en het levensonderhoud van de eigen werknemers niet in gevaar te brengen. Dat Heineken als merk uit de markt is gehaald, en alleen nog met de Russische bedrijfstak bezig is. En vooral: dat Heineken druk bezig is om een goede koper te vinden. ,,Je kunt geen verlieslatend bedrijf verkopen.’’

Woensdag maakte Heineken bekend dat het een koper heeft gevonden voor zijn Russische activiteiten, iets wat door Van den Brink opnieuw wordt aangestipt. Details over die koper kan hij nog niet geven om de verkoop niet in gevaar te brengen. Aan het eind sluit Van den Brink zijn betoog af door met zoveel woorden te zeggen dat hij zichzelf in de spiegel kan blijven aankijken.

Daarmee lijkt even de kou uit de lucht, maar de spanning komt meteen weer terug als directeur Gerben Everts van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) naar de microfoon stapt namens de Nederlandse aandeelhouders. Hij vertelt dat hij leiderschap heeft gemist, dat communicatie ondermaats is geweest, hij vindt dat Heineken desinformatie heeft verspreid, en vindt vooral dat Heineken zich heeft laten ,,gijzelen’’ door Poetin door niet meteen Rusland te verlaten. Nu is Heineken volgens hem overgeleverd aan regels van het Russische regime.

Bijgedragen aan de Russische staatskas

Daar horen meerdere stevige uitspraken bij: ,,Er is 10 miljard hectoliter door Russische kelen gevloeid.’’ En: ,,Heineken heeft miljoenen afgedragen aan de staatskas van Poetin.’’

Wat hem met name steekt, is dat Heineken de productie in Rusland juist heeft verhoogd, in plaats van af te bouwen. Heineken lanceerde 61 nieuwe merken; een voorbeeld daarvan is het Stout-bier, waarmee Heineken in het gat sprong dat Guinness (dat wel vertrok uit Rusland) achterliet. Heineken kwam ook met nieuwe limonades, in tegenstelling tot Pepsi en Coca-Cola, die ook uit Rusland vertrokken. ,,Ik geloof niet dat dat nodig was.’’

Wat volgt, is een emotionele Van den Brink. De periode na de Russische invasie was één van de moeilijkste uit zijn carrière, vertelt hij. Hij wil zijn 1800 collega’s niet ‘zomaar onder de bus gooien’. ,,We hebben elke dag proberen te verkopen, maar het bleek gewoon heel erg ingewikkeld.’' En verder: ,,Gewoon de sleutels inleveren, dat is totaal onverantwoord. We proberen het op een goede manier te doen. Ik herken me niet in het beeld dat we ons zouden laten gijzelen door Poetin.’’

Geen kwade wil, zegt Heineken

Later in de vergadering komt ook nog de kritiek rondom statiegeldblikjes; sinds 1 april is statiegeld op blik verplicht, maar de brouwerij produceerde en verkocht nog steeds blikjes zonder statiegeld. De inspectie legde een last onder dwangsom op van maximaal 1 miljoen euro. Van den Brink ontkende dat zijn bedrijf een boete had gekregen.

Het was geen kwade wil geweest, zegt Van den Brink, die zich duidelijk opwindt. Hij heeft het over een inschattingsfout, omdat Heineken dacht te kunnen gebruikmaken van een overgangsperiode. ,,Ik maak me grote zorgen over de media, waarbij altijd wordt uitgegaan van cynische motieven. Iedereen gaat er tegenwoordig met een gestrekt been in.’’

