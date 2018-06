Aantal abonnementen met vaste telefoonlijn neemt snel af

Volgens de site kiezen Nederlanders daarentegen steeds meer voor een internet only-abonnement. Het aandeel van deze abonnementen is in het eerste kwartaal van 2018 gestegen naar 20 procent, ten opzichte van 15 procent in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal internet- en tv-abonnementen is in een jaar tijd met 44 procent toegenomen.



In een reactie aan deze krant laat KPN weten dat zij herkennen dat het aantal vaste aansluitingen terugloopt. Volgens het bedrijf verloopt de afname geleidelijk en is het in lijn met de marktontwikkeling. ,,De voornaamste reden voor de afname is het gebruik van de mobiele telefoon", legt een woordvoerder van KPN uit. ,, Steeds meer mensen gebruiken uitsluitend een mobiel abonnement, dat ze ook voor thuis gebruiken."



Ook de opbouw van de abonnementen verklaart volgens Pricewise-directeur Hans de Kok waarom vast bellen in populariteit afneemt. Volgens hem zit een vaste lijn bij veel providers niet meer standaard inbegrepen in het abonnement en moet de consument er extra voor betalen.



,,Voorheen zat de vaste telefonie in onze Alles-in-1 pakketten, maar klanten hebben ons aangegeven dat zij graag zelf de mogelijkheid willen hebben om voor de diensten te kiezen die bij hen passen", aldus Van Heerwaarden. ,,Daarom is vaste telefonie bij KPN sinds vorig jaar een optie geworden.