Aantal bedrijfsbranden blijft dalen, maar: ‘Meer aandacht nodig voor veiligheid bouwmateriaal’

met video 700 geiten komen om bij flinke stalbrand in Vinkel: ‘Jongvee zat gelukkig in andere stal’

VINKEL - Bij een geitenstal aan de Weerscheut in Vinkel is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Er zaten 700 geiten binnen waarvan een deel is overleden. De rest heeft zoveel rook ingeademd of is dusdanig verbrand, dat ze van hun lijden worden verlost.

23 november