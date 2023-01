Aantal faillissementen stijgt, maar blijft historisch laag

Angst voor gesjoemel met aangifte door personeels­te­kort Belasting­dienst

Door personeelstekort heeft de Belastingdienst veel te weinig mensen beschikbaar om aangiftes te controleren. Het aantal traditionele handmatige onderzoeken liep in de afgelopen jaren met zeker 65 procent terug, van ruim 600.000 in 2016 tot zo’n 212.000 dit jaar. De dienst maakt zich zorgen over het teruglopende toezicht.

28 december