Aantal taxibedrijven blijft groeien dankzij zzp’er

We klagen wel over de zorg­ver­ze­ke­raar, maar stiekem zijn we héél tevreden

24 oktober Consumenten mogen dan steen en been klagen over hun zorgpolis en de hoogte van het eigen risico, intussen zijn ze dik tevreden over hun zorgverzekeraar. Gemiddeld geven ze die een 7,6. Zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.