ABN AMRO compenseert klanten die te veel rente betaalden

Zakenho­tels in zak en as: ‘Je zit voor een habbekrats op de Amsterdam­se Zuidas’

30 augustus Terwijl toeristische hotels op volle toeren draaien, staan zakenhotels in de grote steden te verpieteren. Dat blijft nog wel even zo, is de verwachting. Zolang er internationale reisbeperkingen gelden en er geen grote congressen en beurzen plaatsvinden, blijven zakenreizigers thuis. ,,Op de Zuidas kun je als toerist bijna voor een habbekrats een overnachting boeken.”