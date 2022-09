ABN AMRO: veel kantoren voldoen nog niet aan duurzaamheidseisen

Eigenaren van kantoorpanden die nog niet aan het energielabel voldoen, kunnen volgens de bank binnenkort een brief van de gemeente verwachten. Daarin zullen zij worden gewaarschuwd: een eigenaar die geen energielabel C kan overleggen op 1 januari 2023, mag zijn pand niet meer verhuren als kantoorruimte. Hij riskeert daarmee een dwangsom en in het uiterste geval gedwongen sluiting.

Onderzoekers van Taksforce Label A, dat bedrijven en lokale overheden adviseert over de energietransitie, berekende in augustus al dat mogelijk een kwart van de bedrijfs- en overheidsgebouwen niet energiezuinig is. Zij schatten bovendien dat zo’n 115.000 van de circa 480.000 zogeheten utiliteitsgebouwen slechter scoren dan energielabel C. Volgens de onderzoekers deden vooral kleinere oudere panden van bijvoorbeeld winkeliers of scholen het slecht.