Achterhoek ontsnapt aan staking openbaar vervoer

Of de Valleilijn (trein tussen Ede-Wageningen en Amersfoort) en de stoptrein van Breng in de Achterhoek uitvallen is nog onduidelijk. Dat is afhankelijk van de vraag of ProRail de treinen ergens veilig kan parkeren, zegt Brigitta Paas van de FNV. De regionale treinverbinding tussen Nijmegen en Venlo ligt er wel uit.

Breng Flex

Chauffeurs in het vraagafhankelijk vervoer vallen onder de cao 'taxi' en gaan daarom donderdag gewoon aan het werk. Zo zullen de busjes van Breng Flex in Arnhem en Nijmegen, die op afroep klanten van bushalte naar bushalte brengen, de weg op gaan. Stakingsleiders zijn niet bang dat hierdoor de staking mislukt in Arnhem en Nijmegen. ,,Er zijn maar achttien Flex-busjes, die kunnen niet alle buspassagiers opvangen. We zullen er streng op toezien dat er donderdag niet allemaal extra busjes van Breng Flex rondrijden’’, zegt Paas.

De staking is het gevolg van een cao-conflict tussen werkgevers en vakbonden. De werkgevers hadden CNV en FNV vanochtend nog opgeroepen om de staking niet door te zetten, maar de vakbonden zien geen been in verdere onderhandeling.

Fatsoenlijke pauzes

De bonden willen een loonsverhoging van gemiddeld 3,5 procent. Dat komt neer op bruto 100 euro per werknemer. Daarnaast zouden tussen ritten door fatsoenlijke pauzes ingelast moeten worden. Het gebeurt volgens FNV meer dan eens dat chauffeurs vier uur achtereen achter het stuur zitten zonder dat er tijd is voor een toiletbezoek.

De vervoersbedrijven daarentegen zien niets in een centrale regeling om de werkdruk van buschauffeurs te verminderen. De werkgeversvereniging VWOV wijst er bovendien op dat veel reizigers daarvan de dupe zullen worden. Er is volop ruimte voor overleg, aldus de brancheorganisatie. ,,Maar concreet bieden ze niks’’, reageert CNV-onderhandelaar Sanne van der Meulen. ,,Dan is het zinloos om aan tafel te gaan zitten.’’

Er vallen zo'n 12.000 werknemers van onder meer Qbuzz, Connexxion, Syntus, Arriva, Keolis en EBS onder de cao Streekvervoer. Dat de werkdruk buschauffeurs hoog zit, blijkt ook uit een rondgang op de busstations in Arnhem, Doetinchem en Nijmegen.

Stadsvervoer

De chauffeurs in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag doen niet mee aan de staking. ,,Zij hebben een betere cao dan chauffeurs bij bijvoorbeeld Arriva’’, laat een FNV-afgevaardigde weten.