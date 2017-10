ACM: Sandd mag Van Straaten Post overnemen

Volgens de toezichthouder brengt de overname de concurrentie op de zakelijke postmarkt niet in gevaar. Daar blijft PostNL met driekwart van de markt de enige grote speler. ,,De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren," schrijft de ACM in zijn besluit. ,,Er blijft voldoende concurrentie over."



Sandd maakte vorige maand bekend Van Straaten Post over te nemen voor een onbekend bedrag. Dankzij de acquisitie ontstaat een 20.000 medewerkers tellend bedrijf met een jaaromzet van 195 miljoen euro. De ACM stelt vast dat beide postbedrijven elkaar vooral aanvullen. ,,Sandd verwerkt vooral post die binnen 48 of 72 uur bezorgd wordt, terwijl VSP vooral regionale 24 uurspost verwerkt."