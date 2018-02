ACM: VodafoneZiggo moet kabel openstellen voor concurrenten

De vraag is alleen wel of het besluit standhoudt. De beslissing is namelijk nog niet definitief, VodafoneZiggo heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan. Ook andere aanbieders, zoals KPN, mogen reageren.



Tot nu toe maken Europese regels het lastig voor toezichthouders als de ACM om een duopolie aan te pakken, de meeste EU-landen kennen een situatie met één dominante speler, vaak het voormalige staatsbedrijf. De huidige regels zijn daar op toegesneden. ,,Als wij aanwijzingen krijgen dat Vodafone/Ziggo en KPN de concurrentie verstoren, is dat juridisch zeer lastig aan te tonen," zei Ketelaar vorig jaar tegen het AD. ,,De Europese Commissie bezit bovendien vetorecht om onze besluiten te blokkeren."



Stand houden

Afgelopen jaren heeft de ACM in Brussel gelobbied voor betere regels. Die zijn er echter nog niet. De toezichthouder meent echter dat het besluit stand zal houden en dat de Europese Commissie akkoord zal gaan. Bedoeling is het definitieve besluit dit voorjaar aan Brussel voor te leggen waarna het deze zomer ingaat.