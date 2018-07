Acties in de maak bij Ryanair in strijd om nieuwe cao

Leden van de bond mogen in een referendum aangeven of ze willen staken of niet. Als ze in meerderheid akkoord gaan, dan kunnen de in Nederland werkzame Ryanair-piloten per augustus het werk neerleggen. In andere landen, waaronder Ierland en Duitsland, worden door piloten- en cabinebonden al werkonderbrekingen georganiseerd bij de prijsvechter.