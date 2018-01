AEX begint vrijwel vlak

Beleggers houden vooral de koers van de euro in de gaten, die in de afgelopen tijd sterk is opgelopen. Een dure euro is nadelig voor de Europese exportsector.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel een fractie in de plus op 565,18 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 844,23 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent, Frankfurt zakte 0,2 procent.



In de MidKap zakte PostNL 0,8 procent. Het postbedrijf mag geen hoger tarief vragen voor zakelijke post die namens concurrenten wordt bezorgd, dan voor post van zijn eigen klanten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam in hoger beroep bepaald. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kwam eerder al tot dezelfde conclusie.



