AEX keldert ruim 7 procent: bloedbad op Europese beurzen

Ook op de andere Europese beurzen was sprake van een bloedbad en liepen de openingskoersen vertraging op door de grote handelsactiviteit. De vrees voor een economische recessie door de negatieve impact van het nieuwe coronavirus en een prijzenoorlog in de oliesector zorgden voor grote onrust op de financiële markten.



De Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, riep in een radio-interview op tot een ‘stevig pakket stimuleringsmaatregelen’ om de impact van het nieuwe coronavirus het hoofd te bieden. Het coronavirus heeft volgens hem duidelijk impact op de groei van de Franse economie.



Volgens de Fransman zal de economische groei dit jaar onder de 1 procent uitkomen, waar eerder op een groei van 1,3 procent werd gerekend. Als het op groei binnen de eurozone aankomt, zijn deskundigen nog negatiever. Kredietbeoordelaar Moody’s ziet een krimp naar 0,7 procent. Een maand eerder was dat nog 1,2 was.