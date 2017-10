AEX op hoogste niveau in tien jaar

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de plus op 551,13 punten. Eind oktober 2007 werd dat peil voor het laatst gezien, daarna zette een flinke val in tot minder dan 200 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 843,60 punten. De beurs in Londen won 0,4 procent, Parijs en Frankfurt stegen 0,8 procent. Gemalto voerde de AEX aan met een winst van bijna 11 procent. De digitaal beveiliger zag zijn omzet in het derde kwartaal groeien en handhaafde zijn financiële verwachtingen voor het hele jaar. Galapagos, dat ook met cijfers kwam, klom 0,2 procent. Het handelsbericht van het biotechnologiebedrijf bevatte volgens analisten van KBC Securities geen verrassingen. In de MidKap steeg Corbion 0,8 procent. De producent van voedingsingrediënten zag de omzet afgelopen negen maanden licht dalen door tegenvallende prestaties bij de bakkerstak. Het bedrijfsresultaat nam wel toe.

Sweco

Sweco zakte in Stockholm bijna 7 procent na een handelsbericht. Het Zweedse ingenieurs- en adviesbureau, dat in 2015 Grontmij overnam, stelde wel dat de marktomstandigheden in Nederland afgelopen kwartaal verder zijn verbeterd. In Zürich klom UBS 1,9 procent. De Zwitserse bank boekte in het derde kwartaal 13 procent meer nettowinst. Clariant daalde 5 procent. Het Zwitserse chemieconcern ziet onder druk van een activistische aandeelhouder af van de fusie met de Amerikaanse branchegenoot Huntsman.

Volkswagen

Volkswagen dikte meer dan 2 procent aan in Frankfurt na goed ontvangen kwartaalcijfers van de Duitse autobouwer. In Londen vielen de kwartaalcijfers van Royal Bank of Scotland (plus 2,7 procent) in goede aarde. Luchtvaartgroep IAG, die ook zijn boeken openden, zakte ruim 3 procent.



De euro was 1,1624 dollar waard, tegen 1,1700 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 52,68 dollar. Brentolie won ook 0,1 procent in prijs en werd verhandeld voor 59,36 dollar per vat.



Klik hier voor de actuele koersen.