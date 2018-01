AEX opent met winst

BLIK OP DE BEURS AEX begint met kleine winst

11 januari De aandelenbeurs in Amsterdam bleef vandaag hangen rond de slotkoers van een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien na de verliesbeurt een dag eerder. Op het Damrak had Air France-KLM last van een adviesverlaging. Chiptester RoodMicrotec was in trek na een handelsbericht.