AFM krijgt 200 tips over foute beleggingen in cryptomunten en vreemde valuta

Investeringen in bitcoins of zogeheten forex waarbij de mooiste rendementen worden beloofd, maar die nooit tot uitkering komen. Over dat onderwerp kwamen in het eerste halfjaar veruit de meeste meldingen binnen bij de financiële waakhond. Het is voor het eerst dat de toezichthouder een beeld geeft van de omvang en aard van meldingen die binnenkomen; de informatie die het ontvangt van consumenten en ondernemingen valt onder de geheimhoudingsplicht net als de eventuele acties. In zijn Signalenmonitor beschrijft de AFM hoe aanbieders van beleggingsproducten consumenten proberen te verleiden via advertenties op social media waarin een bekende Nederlander de investering aanprijst . Niet zelden gaan zij voor vele duizenden euro’s het schip in.

Flitskredieten

Volgens de rapportage stroomden in de eerste zes maanden ook tips binnen over mogelijke misstanden rond consumptieve en hypothecaire kredieten. Zo kwamen er vijftien meldingen binnen over flitskredieten die werden aangeboden vanuit het buitenland. Die flitsaanbieders vragen mogelijk te veel rente en berekenen extra kosten, waarschuwt de toezichthouder.



Ook trok een aantal mensen aan de bel omdat ze een lening wilden afsluiten via social media maar eerst werden verplicht om een bedrag te betalen. Daarover zegt de AFM: ,,Het is niet toegestaan dat een kredietaanbieder geld vraagt voor de aanvraag van een lening. In de praktijk werden de leningen nooit verstrekt en was er sprake van oplichting.”



In totaal kwamen er in de eerste zes maanden van dit jaar 2752 meldingen van vermoedens van oplichting en fraude binnen. Veel vragen gingen over wat consumenten kunnen doen als een hypotheekverstrekker bij het oversluiten van de hypotheek onduidelijk is over de kosten. Om huizenbezitters meer duidelijkheid te geven hoe zij zelf de vergoeding kunnen berekenen, heeft de toezichthouder een stappenplan en checklist op zijn site gezet.



De consumentenwaakhond wil voortaan elk half jaar een overzicht geven van het aantal meldingen.