Agractie-voorman Bart Kemp: ‘Het is nog steeds leuk om boer te zijn’

In de tuin van Bart Kemp aan de rand van Ede is het een oase van rust. De was van de familie Kemp hangt bewegingsloos aan de draad. Hond Akkie loopt heen en weer tussen tuin en schuur, waar haar acht puppy’s ongedurig wachten op de melk van de boerenfox. Achter de tuin bevinden zich de stallen en de weide waar honderden schapen op hun gemak gras eten.



Het is een schril contrast met het Haagse Malieveld op 1 oktober 2019. Uit twintigduizend kelen klonk toen het geuzenwoord ‘boeruh!’ Het grootste boerenprotest ooit was een feit. Lont in het kruitvat was de stikstofcrisis. Boeren voelden vorig najaar de bui hangen en vreesden nieuwe regels uit Den Haag om de stikstofemissie te verlagen.



De uitspraken van D66-politicus Tjeerd de Groot - ‘Halveer de veestapel om het probleem op te lossen' - wakkerde de woede onder de boeren aan; ook bij schapenhouder Kemp. Die meldde via een appje op 12 september aan zijn collega’s het niet langer te pikken en riep op naar Den Haag te gaan om de onvrede te uiten. Protestbeweging Agractie was geboren, met Bart Kemp (43) als voorman.



U dacht dat uw oproep hooguit honderdvijftig boeren naar Den Haag zou lokken. Het werden er zo’n twintigduizend.

,,In Den Haag weten ze in ieder geval weer wie we zijn en waar we voor staan. Er zit een groot verschil tussen onze eerste gesprekken op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en hoe we nu worden ontvangen. Minister Carola Schouten en haar ambtenaren lieten ons een jaar geleden duidelijk merken dat zíj het beleid bepaalden, en niet wij. We liepen tegen een muur op. Mede onder invloed van het protest is dat gelukkig gekanteld. Agractie is een volwaardige gesprekspartner geworden op het ministerie.’’