Air France-topman vindt belastingverschil luchtvaartmaatschappijen oneerlijk

Aantal abonnemen­ten met vaste telefoon­lijn neemt snel af

15:08 Het aantal telecomabonnementen inclusief vaste telefonie neemt snel af. Waar in het eerste kwartaal van 2017 nog 52 procent van de mensen voor een abonnement inclusief vaste lijn koos, is dat in de eerste drie maanden van 2018 gedaald naar 33 procent. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Pricewise.