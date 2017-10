AirBnB koopt spookdorpen op

Airbnb heeft iets nieuws: verlaten dorpen in Italië en Japan klaarstomen voor de Airbnb-toerist. Voor de dorpsbewoners kan dat het begin zijn van een opleving waarop niet meer was gerekend.

Wie kent ze niet, die prachtige afgelegen dorpjes in Zuid- Europa of zelfs in ons eigen Limburg. Je kunt erdoorheen wandelen, maar dat was het dan ook wel. Voor meer dan een kop koffie kun je er niet terecht. Alleen al in Italië zijn er zo'n 2.500 van die prachtige, cultuurrijke, maar half verlaten dorpjes.



Geen ondernemer ziet er brood in om daar een hotel te vestigen. Maar Airbnb, met 4 miljoen slaapplekken de grootste aanbieder van overnachtingen ter wereld, ziet het helemaal zitten.

Onderhanden genomen

Quote AirBnB heeft het Italiaanse dorpje Civita opgeknapt Civita di Bagnoregio, een piepklein dorpje 120 kilometer ten noorden van Rome, heeft Airbnb al 'onderhanden' genomen. Samen met de burgemeester heeft Airbnb tien historische panden opgeknapt en verhuurklaar gemaakt.



De opbrengst van de verhuur gaat in een gemeenschapsfonds waarvan ook andere panden worden opgeknapt. Gasten worden opgevangen en 'gehost' door de burgemeester. ,,We zijn met meerdere lokale overheden in Italië in gesprek om het voorbeeld van Civita te volgen", laat mede-oprichter Joe Gebbia weten.

Verantwoordelijkheid

Volledig scherm Toeristen gebruiken AirBnB nu vooral nog voor grote steden als Amsterdam, Parijs en Rome. Maar de aanbieder probeert nu ook mensen naar kleine dorpjes te lokken. © anp De nieuwe weg van Airbnb valt op. Gebbia is door de Wereldbank uitgenodigd om tijdens de jaarvergadering uit te leggen wat de verhuursite doet. ,,In feite zetten jullie een enorme stap richting projectontwikkeling en zelfs financiering", merkt Wereldbank-president Kim op.



Het is inderdaad een opmerkelijke stap voor Airbnb. Tot afgelopen zomer stelde de site zich op als 'niet meer dan een platform'. De typische Silicon Valley start-up begon als een website die simpelweg verhuurders en huurders met elkaar in contact brengt. Maar in tien jaar tijd groeide Airbnb uit tot het grootste 'hotel' ter wereld met 4 miljoen slaapplekken in 191 landen. In totaal hebben al 200 miljoen mensen via Airbnb bij een 'vreemde' thuis overnacht.



Met die enorme grootte komt ook een gevoel van verantwoordelijkheid. Dat gevoel ontstond afgelopen zomer, toen Airbnb extreemrechtse groeperingen blokkeerde op het platform. Inmiddels beseft Airbnb ook dat de kritiek dat het bedrijf binnensteden 'uitmelkt' niet meer kan worden weggewuifd. Gasten die met hun rolkoffers en dronken geschreeuw overlast veroorzaken in vaak toch al overvolle toeristische binnensteden, huizenprijzen die omhooggestuwd worden en belastingontduiking zijn de meest gehoorde klachten.

Tegenwicht

Het aanjagen van toerisme naar verlaten dorpjes moet tegenwicht bieden. Ook zijn er plannen in de maak om samen met de Wereldbank mogelijkheden te creëren voor ondernemerschap in Afrikaanse landen. ,,In Kenia bijvoorbeeld kunnen vrouwelijke hosts dankzij Airbnb- inkomsten een derde van hun huishoudkosten dekken", vertelt Gebbia trots. Daarbij leren verhuurders volgens hem ondernemen.

,,Het is een voorportaal van ondernemerschap waarvoor vrijwel geen investering nodig is. Wat je nodig hebt, is ruimte en een internetverbinding. Door het verhuren leer je je ruimte aantrekkelijk te presenteren, je leert over gastvrijheid én je stimuleert de lokale economie doordat je je gasten meeneemt naar het koffiebarretje waar je zelf graag komt."

Volgens Gebbia heeft het initiatief niets te maken met de kritiek op overvolle binnensteden. Hij zegt dat het allemaal begon met een alleenstaande moeder uit Japan, Migumi. Zij kwam op het idee om via Airbnb toeristen te ontvangen in haar kleine huisje in een verlaten dorpje. Dat bleek een succes en Migumi ging buren en dorpsgenoten erbij betrekken om extra maaltijden te maken en de gasten van het vliegveld te halen en weer terug te brengen. Langzaam raakte het hele dorp erbij betrokken. ,,Zo kwamen wij op het idee om dit groter en in meer dorpen aan te pakken", aldus Gebbia.

Japan