Airbnb populairder dan ooit na opheffen coronabeperkingen

Ook in het afgelopen kwartaal boekten veel meer mensen een overnachting voor een vakantie of zakenreis via Airbnb. In totaal boekten mensen 103,7 miljoen overnachtingen of uitjes via het platform. Dat waren er 25 procent meer dan een jaar eerder. Ook vergeleken met dezelfde periode van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, steeg het aantal boekingen hard.