Airbus schrapt duizenden banen en vermindert productie met 40 procent

He­ma-lo­vers hekelen investeer­ders: ‘onze’ winkel, geroofd door snelle jongens

27 juni De winkel waar we allemaal zo van houden is in gevaar. Kille investeerders hebben onze nationale trots misbruikt. Het succesverhaal van de Hema ligt op zijn gat; de winkel is een speelbal geworden van het roofkapitaal. Hoe een sterk merk afgleed.