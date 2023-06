Akkoord vakbonden en VDL over sociaal plan Nedcar

Vakbonden hebben dinsdag een akkoord gesloten met VDL over een nieuw sociaal plan voor de werknemers van autofabriek Nedcar in Born. Dat maakten de vakbonden FNV, CNV en De Unie dinsdagavond bekend na urenlange onderhandelingen. Het akkoord moet formeel wel nog aan de leden worden voorgelegd. Dat gebeurt donderdag.

Vakbonden en VDL kwamen overeen dat de ontslagvergoeding voor werknemers over de eerste vijftien jaar, normaal een derde maandsalaris per dienstjaar, wordt vermenigvuldigd met 1,9. Voor werknemers die langer dan vijftien jaar bij Nedcar werken, bedraagt die factor 2,7. Volgens de bonden is dit onderhandelingsresultaat een substantiële verbetering van 20 procent ten opzicht van het oude sociaal plan uit 2021.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het helpen zoeken naar nieuw werk voor de ontslagen werknemers bij Nedcar. Afgesproken is dat alleen op basis van vrijwilligheid mensen elders in het VDL-bedrijf een baan kunnen krijgen. Waar dat niet lukt, wordt zoveel mogelijk werk in de regio gezocht.

Verder is overeengekomen dat het personeel gaat overwerken om de productieachterstand in te halen, een harde eis van BMW en VDL. Volgens de bonden bedraagt die achterstand momenteel rond de 6000 auto’s.

‘Een optimaal resultaat’

Vakbondsbestuurders Suat Koetloe (De Unie), Jeroen Bruinsma (CNV) en Patrick Meerts (FNV) spraken dinsdagavond van ‘een optimaal resultaat’. Een woordvoerder van VDL zei: ,,Goed dat we met de vakverenigingen tot een onderhandelingsakkoord zijn gekomen. We hebben er vertrouwen in dat de vakverenigingen dit op een goede manier aan hun leden gaan voorleggen. Wij wachten de uitkomst daarvan met vertrouwen af.’’

Vakbonden en directie lagen wekenlang met elkaar overhoop over het nieuwe sociaal plan, nodig wegens de aangekondigde massaontslagen in Born. Dat leidde tot twee spontane en acht formele stakingsdagen.

Bij Nedcar werken 3950 mensen. VDL kondigde onlangs het ontslag aan van ruim 1800 werknemers in november. Begin volgend jaar volgen naar verwachting meer ontslagen, omdat dan een contract met BMW voor de productie van MINI’s in Born afloopt. Een opvolger voor BMW is nog niet gevonden.