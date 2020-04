Al 62.500 bedrijven bij corona-noodloket, 9 miljoen euro betaald

HE­MA-eigenaar Boekhoorn vraagt offer schuldei­sers

11:44 De eigenaar van winkelketen HEMA, Marcel Boekhoorn, vraagt schuldeisers van de winkelketen genoegen te nemen met minder dan het openstaande schuldbedrag. In ruil daarvoor is de miljardair bereid vers eigen vermogen in het bedrijf te steken.