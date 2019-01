Albert Heijn heeft een nieuwe directeur

Van Egmond, op dit moment directeur commercie van Albert Heijn, begon haar carrière als management trainee bij Ahold en bekleedde er vervolgens diverse commerciële, operationele en managementfuncties. Zo was ze ook directeur van Gall&Gall. In haar nieuwe rol blijft ze rapporteren aan Wouter Kolk.

Ahold Delhaize heeft zijn omzet in het afgelopen kwartaal verder weten op te krikken. Het Nederlands-Belgische supermarktconcern deed vooral in Nederland goede zaken. Zowel de fysieke winkels als de webwinkel van Albert Heijn brachten meer boodschappen aan de man, al liep het marktaandeel van de grootgrutter wel wat terug.

De Nederlandse activiteiten inclusief de webwinkels ah.nl en bol.com bol.com verkochten 3,3 procent meer dan een jaar geleden in dezelfde periode, als wordt gekeken naar winkels die toen ook al open waren. Deze zogeheten vergelijkbare omzet is een belangrijke graadmeter voor winkelketens en de groei was wel wat minder dan een jaar eerder. In de tweede thuismarkt België werd een stijging van 3,0 procent behaald.