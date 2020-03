Albert Heijn zet z'n hamsters buitenspel: ‘Nu even niet gepast’

Nederlanders zijn sinds donderdag aan het hamsteren. Supermarkten benadrukken keer op keer dat er voldoende levensmiddelen zijn, maar het is en blijft razend druk in de winkels. Schoonmaakmiddelen, paracetamol, pasta, rijst, maar ook afbakbroodjes vliegen de winkels uit. Supermarkten worden twee keer zo vaak bevoorraad als normaal, maar dan nog is het lastig om lege schappen te voorkomen. ,,Wij houden rekening met de huidige situatie en willen voorkomen dat we hamstergedrag stimuleren. We gaan uiteraard door met aanbiedingen en acties, maar dan in aangepaste vorm’’, laat woordvoerster Anoesjka Aspeslagh weten.