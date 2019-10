Aldi in België haalt rosbief van Offerman uit het schap

Aldi meldt vandaag dat het de gebraden rosbief van het merk Délifin, per 100 gram verpakt, terugroept wegens de mogelijke aanwezigheid van de listeriabacterie. ,,De rosbief is afkomstig van Offerman, uit de fabriek in Aalsmeer”, bevestigt een woordvoerder van Aldi België.



Offerman, een dochterbedrijf van de Belgische vleeswarenproducent Ter Beke, roept in Aalsmeer gesneden en verpakte vleeswaren terug vanwege de mogelijke besmetting. In ons land zijn de afgelopen tijd drie mensen overleden en vond er een miskraam plaats ten gevolge van de bacterie in vleeswaren.

Nog geen klachten

Volgens Aldi-woordvoerder Dieter Snoeck heeft Offerman alleen rosbief geleverd aan de supermarkt. ,,Het gaat om één product. Zelf hebben we nog geen klachten gehad, en er zijn geen problemen vastgesteld met het product. Maar uit voorzorg roepen we het product terug.”



Of Offerman ook aan andere Belgische supermarkten heeft geleverd, is nog niet duidelijk. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) onderzoekt de zaak, aldus een woordvoerster. Het aandeel Ter Beke op de Brusselse beurs is vrijdag geschorst.

