Aldi Nederland gaat gewoon door met de verkoop van energiedrank

Volgens een woordvoerder namens Aldi Nederland maakt de keten in ons land deel uit van Aldi Nord, terwijl de Britse winkels tot Aldi Süd behoren. Dat zijn twee zelfstandige bedrijven. De woordvoerder stelt dat het beleid bij de Britse Aldi daarom niet van toepassing is op Nederland. ,,Wij volgen uiteraard de maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp op de voet en we bekijken ook wat dit voor ons in de toekomst kan betekenen.''



Maandag riepen Nederlandse kinderartsen nog op tot een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan jongeren onder de achttien jaar. Zo maakt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde zich grote zorgen over het groeiend gebruik van energiedrank door jongeren. Het drinken van de drankjes zou leiden tot klachten als rusteloosheid, moeheid, slaapproblemen en hartritmestoornissen. Met name tieners vanaf 12 jaar drinken soms wel zes blikjes of meer leeg.



Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) bekijkt de mogelijkheid om grote waarschuwingsberichten op de blikjes te plaatsen, net zoals op sigarettenpakjes. Een verkoopverbod voor kinderen onder de achttien jaar ziet Blokhuis niet zitten. ,,We moeten niet met een schot hagel schieten, maar dit probleem heel gericht aanpakken.''



De Britse Aldi gaat bij de verkoop van energiedrankjes aan jongeren bij twijfel over de leeftijd vragen naar een identiteitsbewijs. Ook andere supermarktketens in Groot-Brittannië hebben maatregelen genomen om de verkoop aan jongeren aan banden te leggen.