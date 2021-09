Aldi test in Londen met supermarkt zonder kassa’s

update Weer verdwijnt een vertrouwde naam: supermark­ten Plus en Coop gaan samen

7 september ARNHEM - Supermarktketens Plus en Coop, met het hoofdkantoor in Velp, willen fuseren. Door de fusie ontstaat in grootte de derde supermarktformule van Nederland met 550 winkels en een omzet van 5 miljard euro. De combinatie gaat de naam Plus voeren, de naam Coop verdwijnt.