Alibaba-oprichter Jack Ma trekt zich terug

Een voormalige onderwijzer die in 1999 een internetbedrijfje begon dat binnen twintig jaar een wereldleider werd op het gebied van online verkoop. Ma is de rijkste man van China en de waarde van zijn bedrijf wordt geschat op 430 miljard euro.



Jack Ma wil graag een Chinese Bill Gates worden. Na zijn terugtreden wil hij terug naar zijn oude liefde, het onderwijs. Ma begon ooit als docent Engels. Ma, die altijd lid is gebleven van de Chinese Communistische Partij, denkt de komende jaren te besteden aan filantropie en het sponsoren van onderwijsprojecten wereldwijd. Op zijn 33e kocht hij zijn eerste computer. Met een groep vrienden investeerde hij in een online marktplaats in China.



Het persoonlijk vermogen van Jack Ma wordt geschat op ruim dertig miljard euro, wat hem een van de rijkste mensen op aarde maakt volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes.