Alleen verliezers in de Rabo-derivatenstraat

De derivatenfabriek

De 'derivatenfabriek' is misschien wel de beste omschrijving van de afdeling bij Rabo die de 10.000 probleemdossiers over rentederivaten moet afhandelen. Verspreid over het Rabokantoor in Hilversum werken ruim 300 mensen aan deze megaklus. In totaal werken er zelfs zo'n 500 mensen aan de oplossing van het probleem bij Rabobank. De bank verkocht de helft van alle Nederlandse rentederivaten en heeft daarom de grootste afdeling voor de afhandeling. Laurent van den Nouwland is de baas van de 'derivatenstraat'.

Wat zijn rentederivaten?

Het zal de geschiedenis ingaan als een van de grote stommiteiten van de banken, de verkoop van rentederivaten aan het midden- en kleinbedrijf. Zo'n 20.000 van die producten werden er verkocht aan 19.000 ondernemers, variërend van binnenvaartschippers die een nieuw schip wilden kopen tot varkensboeren die hun stal wilden uitbreiden. Ondernemers die een lening wilden kregen daarbij een rentederivaat aangeboden. Dat derivaat zou ze beschermen tegen een rentestijging. Maar de rente daalde en toen bleek het derivaat de ondernemers juist geld te kosten. Sommige kleine ondernemers gingen voor tonnen het schip in en veel bedrijven dreigden failliet te gaan. De reparatie van de rentederivatenschade draait nu uit op een financiële nachtmerrie voor de banken.

Vals voorgelicht

Ondernemers klaagden dat ze nooit goed op de risico's gewezen waren en dat de derivaten veel te ingewikkeld waren om te begrijpen. Deskundigen oordeelden dat de verkoop van dit soort complexe producten nooit op deze manier had mogen plaatsvinden. Een commissie van wijze mannen, ingesteld door de minister van Financiën, kwam in 2016 met een regeling die gedupeerde ondernemers schadeloos moest stellen, het Uniform Herstel Kader (UHK). Eerder hadden de banken al met de AFM, de financiële waakhond, over een compensatieregeling onderhandeld. Maar die regeling was te mager voor de klanten. ,,De oude regeling was inderdaad minder ruimhartig'', erkent Laurent van den Nouwland.

Schiet het op?

Vorig jaar spraken de banken af dat voor het eind van 2017 alle ondernemers schadeloos zouden zijn gesteld. De werkelijkheid is anders. De AFM meldde enkele weken geleden dat vier van de zes banken dat niet gaan halen. Sterker: nog geen 400 ondernemers hebben een voorstel van de banken ontvangen. ,,Wij hebben de eerste 164 brieven met een voorstel voor schadevergoeding de deur uitgedaan. De schadevergoeding bedraagt gemiddeld 70.000 euro'', zegt Van den Nouwland van Roabobank.



Nog 9.836 te gaan dus voor de bank. De trage afhandeling is geen onwil, want hoe sneller het dossier gesloten kan worden, hoe liever het de Rabobank is. Het hele proces kost de bank namelijk klauwen met geld. ,,De totale compensatie aan klanten bedraagt zo'n 700 miljoen euro. De uitvoeringskosten zijn alleen dit jaar al bijna 100 miljoen euro. En die kosten lopen op'', legt Van den Nouwland uit.



Derivaten zijn complexe producten en die complexiteit komt nu als een boemerang terug bij de banken. Het begint al met te bepalen welke ondernemer gedupeerd is. In totaal heeft de Rabobank 11.500 klanten uit het midden- en kleinbedrijf met een rentederivaat. ,,Daarvan zijn er 1.500 een deskundige of professionele partij en komen daarom niet in aanmerking voor de compensatieregeling'', aldus Mirjam Kesnich, Hoofd Uitvoering Rentederivaten bij de Rabobank.

Quote De totale compensatie aan klanten bedraagt zo'n 700 miljoen euro. De uit­voe­rings­kos­ten zijn alleen dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Laurent van den Nouwland van de Rabobank

Daarna gingen de medewerkers aan de slag met het samenstellen van de dossiers. Van elk derivaat en klant moeten alle documenten, correspondentie en dergelijke vanaf het begin verzameld worden. Een flinke speurtocht. ,,We hebben hier naast juristen en econometristen ook criminologen werken. Die vinden het leuk om dit soort puzzelstukjes op te sporen'', vertelt Kesnich. Als er informatie ontbreekt doet de Rabobank een aanname. ,,Die is altijd in het voordeel van de klant'', benadrukt Van den Nouwland. ,,Zodat de klant nooit te weinig schade vergoed krijgt.''

Van a tot z nagekeken

Elk derivatendossier wordt van a tot z nagekeken door een accountant. Deloitte heeft daarvoor 100 mensen beschikbaar gesteld. Die worden ook door de Rabobank betaald. Pas als die hun fiat aan het dossier hebben gegeven, kan de brief met het compensatievoorstel naar de klant.



Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. De berekening moet kloppen, want de klanten zijn toch al wantrouwend naar de bank. ,,We doen het juist zorgvuldig omdat we het vertrouwen willen terugwinnen. Daar worden we op afgerekend'', zegt Van den Nouwland. ,,Natuurlijk is de vertraging zuur, zeker als je het water al aan de lippen staat. Vandaar dat we via een spoedprocedure voorschotten uitkeren aan de meest kwetsbare klanten. Los daarvan bieden we onze klanten een voorschot aan. Dit jaar keren we al 300 miljoen euro aan voorschotten uit.''

Alleen maar verliezers

Advocaat Pieter Lijesen, die veel gedupeerde ondernemers bijstaat, vindt de berekeningen van de Rabobank om hen te compenseren, goed. ,,Natuurlijk zijn er altijd gedupeerden die niet tevreden zijn. De buurman heeft zoveel gekregen en ik ben een vergelijkbaar geval zeggen ze dan. Maar ik krijg minder. Maar wat ik tot nu toe heb gezien aan berekeningen is netjes.''



Lijesen houdt nog wel een slag om de arm. De meeste klanten hadden relatief simpele derivaten, maar soms werden er heel complexe producten verkocht. De vraag is of die schade wel goed berekend gaat worden. Advocaat Hendrik Jan Bos, die ook gedupeerde ondernemers bijstaat, vindt de compensatieregeling te mager. ,,Die is goed voor mensen die geen sterke zaak hebben. Anders levert procederen je meer op.''



De vertraging betekent ook een extra financiële strop voor de Rabobank. De uitvoeringskosten blijven doorlopen en ook de rente die vergoed moet worden aan gedupeerden loopt op. Van den Nouwland is wel optimistisch over 2018. ,,Het meeste werk is gedaan. Ik denk dat we voor de zomer de meeste klanten een voorstel kunnen doen.''

Terugkijkend is de hele derivatenhandel een verhaal met alleen maar verliezers. ,,Ik denk niet dat we er uiteindelijk iets mee verdiend hebben'', antwoordt Van den Nouwland op de vraag of de winst op de derivatenverkoop groter is dan de kosten van de compensatieregeling. Daarnaast is de relatie met tienduizenden klanten beschadigd en heeft de bank grote reputatieschade geleden.

Bij Rabobank werken 500 mensen aan de afhandeling van het derivatendrama. Het financiële product groeide uit tot een nachtmerrie voor de ondernemers en vervolgens voor de bank. Het zal nog lang duren voor alle dossiers zijn afgerond.