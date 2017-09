Allochtone rolmodellen hebben netwerken nodig

Nauras Nerapi was manager van een cateringsbedrijf in Aleppo toen de oorlog in Syrie uitbrak. In de slibstroom van 900.000 andere vluchtelingen kwam hij in een opvancentrum in Berlijn terecht. Hij bood gelijk aan om te helpen met koken. Na een jaar had hij zich de Duitse taal eigen gemaakt en nu is hij chef in een groot Duits restaurant. Het is het verhaal van een rolmodel dat The Economist deze week optekende. Geen verhaal van een gemiddelde vluchteling, dat zeker niet.

Zo’n rolmodel als Nauras geeft duizenden anderen een gevoel van vertrouwen of in ieder geval geen excuus om een ander te beschuldigen als het niet lukt. Ook Nederlanders die een hekel aan Marokkanen hebben, kennen allemaal wel een Nouri of een Ayoub. Ook Syriers die de weg omhoog niet vinden, kunnen dankzij een Nauras in hun netwerk niet ontkennen dat omhoog klimmen wel mogelijk is, want als Nauras het kan..

Merkel heeft die rolmodellen de komende twee weken hard nodig om van haar verfoeide ‘Wir schaffen Das’ een succesverhaal te kunnen maken. Op 24 september is het D-day voor haar vluchtelingenbeleid en als je het mij vraagt gaat ze een geweldige overwinning behalen.

Tot ieders verbazing gaat dat vluchtelingen managen Merkel niet eens zo slecht af. DIW, een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut, becijferde dat van de enorme groep vluchtelingen uit 2015, naar verwachting 68 procent over vijf jaar werk heeft gevonden. Dat percentage is niet alleen even hoog als het percentage werkenden onder Duitsers zelf, in de jaren daarna is de verwachting dat het aandeel werkende vluchtelingen zelfs op kan lopen tot gemiddeld 78 procent!

Dat is slechts een verwachting. De realiteit nu is zwaar en nog niet zo evident succesvol. Vooral alleenstaande laagopgeleide mannen, de grootste groep, zijn lastig aan de bak te krijgen. Zij verloren elke vorm van status door hun vlucht en kunnen als ze niks om handen hebben eenvoudig verslaafd raken, crimineel worden of radicaliseren. De hechte netwerken van allochtonen in het algemeen maakt dat gevaar voor criminaliteit nog groter. Dat kan zelfs de rolmodellen naar beneden trekken, zoals we gisteren zagen bij het nieuws over de allochtone agenten die relatief vaak corrupt zijn doordat hun privé netwerk aan hen trekt. Maar voordat we die hechte netwerken gaan verketteren, laten we ons ook realiseren hoe belangrijk ze zijn om goede voorbeelden te verspreiden. Je kunt een rolmodel als Ayoub wel op TV zien, maar als het een vriend van je neef is, dat komt het toch dichterbij.

Maar er is nog iets wat die Duitsers goed doen. Ze zorgen ervoor dat vluchtelingen ook onvermijdelijk Duitsers in hun netwerk krijgen, waardoor die netwerken niet zo eenzijdig en verstikkend werken. Tegelijk met de vloedgolf aan vluchtelingen, meldde zich een vloedgolf aan vrijwilligers die dingen met hun ondernamen. Ik kan het niet staven met bewijs maar heb het gevoel dat dit weleens erg belangrijk zou kunnen zijn in het voorkomen dat die mannen wegglijden in radicaliseringsnetwerken.