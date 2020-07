‘Als belastingparadijs moet je anderen niet de les lezen’

Bijna iedere Europeaan kent Rutte inmiddels wel, alleen niet positief. Toch was ‘Teflon Mark’ op de EU-top niet bang om voor vrek te worden uitgemaakt. Iemand moet in deze dure tijden het zuinigste jongetje van de klas zijn, straalde hij zelfverzekerd uit. Nederland werd echter niet alleen gierigheid verweten, maar ook hypocrisie. Omdat Nederland een belastingparadijs is, vinden Italianen en Spanjaarden het ongepast dat Rutte zo’n grote broek aantrekt. Dat is geen flauwe jij-bak. Zuid-Europa trapt precies op onze achilleshiel: zolang Nederland multinationals faciliteert om belastinggeld weg te sluizen, ontbreekt de morele basis om andere landen de les te lezen over hun financiën.