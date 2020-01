‘Als het geen Philips is, komt het ons huis niet in’

Het is dat Philips geen koelkasten, wasmachines, mobiele telefoons of auto’s maakt, anders had ze die spullen ook gekocht. Ja, haar ‘obsessie’ voor het merk Philips is best groot, zegt ze, terwijl ze rondkijkt in haar keuken. Zo’n beetje alle apparaten – van een tosti-apparaat, waterkoker tot koffiemachine en blender - zijn van dat merk.