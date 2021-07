Alsof corona niet bestaat: honderden Nederlanders dansen met 180.000 anderen op dit festival

Geen mondkapjes, geen anderhalve meter, geen sluitingstijden: in de Servische stad Novi Sad gingen tienduizenden bezoekers dag en nacht los in Petrovaradin, het beroemde fort dat al ruim twintig jaar het decor is van Exit Festival. Wie vooraf een negatieve PCR-test of een bewijs van vaccinatie kon laten zien, kreeg vier dagen onbeperkt toegang tot alle activiteiten op het terrein. Overnachten was mogelijk in een van de vele hotels, hostels of op een camping in de buurt.



Dat Exit Festival mogelijk het enige grote feestje dit jaar is, wisten de fans maar al te goed. Zij kwamen uit meer dan zeventig verschillende landen (!) naar het festival om los te gaan op David Guetta, DJ Shadow en Sabaton, stuk voor stuk gevestigde namen die na ruim een jaar pauze weer op de planken mochten staan. ,,Het is hier één groot avontuur”, zegt Djordje Petrovic, beter bekend als dj Satori, achter de schermen. Over een uur moet de artiest uit Nijmegen met Servische roots optreden op het grootste podium van het festival. ,,Ik kan werkelijk niet wachten. De ontlading dat we weer mogen is enórm. Niet alleen bij mij, maar bij iedereen hier.”