Analoge tv is zó vorige eeuw

DE WEEK VAN PHLIPPEN Ik heb mijn Fa­cebook-ac­count verwijderd

24 maart Of Nix, de topman van het data-analyse bedrijf dat de Amerikaanse kiezer probeerde te manipuleren, uiteindelijk een holle blaaskaak is, moet nog gaan blijken. Nix schepte deze week op over hoe zijn psychologische profielen met behulp van facebook data hebben gezorgd voor Trump's overwinning. Campagnestrateeg Steve Bannon die Nix had aangehaald, zei gisteren in The Financial Times dat het larie is. "Die psychologische profielen werkten helemaal niet", aldus Bannon.