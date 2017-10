Andere baan? Nee, bedankt!

De banen liggen momenteel voor het oprapen, maar de meeste werkenden peinzen er niet over om van baan te veranderen. Slechts 8 procent overweegt naar een andere werkgever over te stappen. Dit blijkt uit de nieuwste Randstad WerkMonitor die vandaag is uitgekomen.

De behoefte om een andere baan aan te nemen mag dan bij velen ontbreken, de behoefte aan trainingen en opleidingen blijkt wél sterk aanwezig bij werkenden. In het onderzoek zegt 43 procent van de circa 800 ondervraagden die te willen.

Dat persoonlijke ontwikkeling belangrijk is, lijken ook werkgevers te beseffen. 68 procent van de ondervraagde werknemers zegt dat zijn baas de opleiding of cursus aanbiedt én betaalt. Bijscholing wordt zo belangrijk gevonden dat de helft van de ondervraagden deze anders zelf wel zou regelen én betalen. Die bereidheid is het hoogst onder jongeren en hoogopgeleiden (70 procent).

Ambities

Hoewel veruit de meeste ondervraagden tevreden zijn over hun baan en dus geen noodzaak zien om over te stappen, zegt ongeveer de helft niet alles uit zijn carrière te halen. 45 procent van de werknemers vindt van zichzelf dat hij of zij te weinig zijn ambities uitspreekt tegenover hun baas.