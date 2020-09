Angst voor lange brexit-files is terug: ‘Niemand is gebaat bij stilstaande vrachtwagens’

Agrac­tie-voor­man Bart Kemp: ‘Het is nog steeds leuk om boer te zijn’

10 september Schapenhouder Bart Kemp was een jaar geleden met zijn protestbeweging Agractie de aanjager van het grootste boerenprotest ooit. Hij blikt terug op alle ontwikkelingen, maar ook vooruit. ,,In Den Haag weten ze in ieder geval weer wie we zijn en waar we voor staan.’’