Apple-event: 3 iPhones en nieuwe watch die hartritmefilmpjes maakt

De afgelopen maanden lekte traditioneel weer bijna alles uit over de nieuwe iPhones. Die informatie bleek vrijwel allemaal juist. Ja, er komen drie iPhones en ja, de namen zijn de XS (spreek uit 'elf S'), XS Max en de goedkopere Xr. De XS en de XS Max kunnen twee simkaarten herbergen en kunnen ook met 512 GB aan opslag worden gekocht. De XS en XS Max zijn vanaf vrijdag te bestellen en een week later te koop. De Xr ligt pas eind oktober in de winkel.



Niet alle lekken klopten: nieuwe iPad's, nieuwe Mac computers en nieuwe AirPod oordoppen bleven uit. De al vorig jaar aangekondigde draadloze oplaadmat is er nog steeds niet, naar verluidt wordt het ding te heet als er de drie beloofde Apple-apparaten op worden gelegd.



Wat ook niet klopte is dat de iPhone XS honderd euro goedkoper zou worden. Apple vraagt weer de absolute hoofdprijs: Het paradepaardje gaat 1159 euro kosten, net zoveel als de iPhone XS vorig jaar. De meest populaire iPhone zal dan waarschijnlijk ook de Xr worden. Die is met een startprijs van 859 euro nog het meest schappelijk geprijsd.