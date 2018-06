Apple maakt software tegen iPhone-verslaving

Verslaafd aan de iPhone? Apple integreert in iOS 12 software die een seintje geeft als het tijd is om de telefoon eens een keer weg te leggen.

Dat wegleggen van de iPhone wordt wel steeds moeilijker, want in het nieuwe besturingssysteem dat komend najaar bij de introductie van nieuwe iPhones beschikbaar komt, zitten een aantal potentieel verslavende nieuwe dingen. Apple gaat bijvoorbeeld vol door met augmented reality, de techniek waarbij het op het schermpje lijkt of getekende 3D-objecten echt in de kamer zijn. Voor webshops biedt dat ongekende mogelijkheden om hun producten te presenteren. Ook zijn er nieuwe games mogelijk. Lego bijvoorbeeld maakt een hele virtuele wereld rond de bouwdozen, waardoor het mogelijk wordt om met meerdere kinderen een virtueel spel te spelen rond een met echte steentjes gebouwd Lego-huis, mits ze allemaal een iPad of iPhone hebben natuurlijk.

Andere vernieuwingen zijn gepersonaliseerde animoji waarbij je een poppetje dat op jou lijkt laat praten in berichten. En FaceTime, Apple’s videobellen, kan straks met meerdere gebruikers tegelijk.

Verslaafd

In iOS 12 kan de iPhone laten zien hoe verslaafd je bent aan je telefoon: hoe vaak pak je hem, hoeveel uur ben je met welke app bezig? Wie schrikt van zijn eigen gebruik kan zichzelf op rantsoen zetten, de iPhone geeft dan een seintje om iets anders te gaan doen.

Met dezelfde software kunnen de iPhones van de kinderen ook beperkt worden: dus bijvoorbeeld niet meer dan een uur gamen per dag, of als het bedtijd is kan er alleen nog gebeld worden met de iPhone van je zoon of dochter.

De nieuwste software werkt met alle iPhones die nu ook iOS 11 kunnen draaien, dat zijn alle iPhones en iPads vanaf het najaar van 2013. Apple belooft zelfs dat de oude toestellen een stuk rapper zullen werken met iOS 12 doordat de software verder is geoptimaliseerd.

Sloddervossen

Nieuwe hardware kondigde het bedrijf maandagavond niet aan op de Worldwide Developers Conference (WWDC), de jaarlijkse conferentie voor softwareontwikkelaars. Alles draaide om de software. Ook de Mac-computer krijgt nieuwe software: MacOS Mojave met nieuwe foefjes, zo worden de sloddervossen met vele tientallen documenten op de desktop geholpen: de Mac sorteert ze zelf.

Privacy

Safari, de webbrowser van Apple, gaat onzichtbare trackers onthullen. De beruchte Facebook-pixel bijvoorbeeld wordt met een pop-up venster ontmaskerd. Ook wordt het systeem verder beschermd tegen ongeoorloofde toegang van persoonlijke data.

Craig Federighi van Apple maakte ook een einde aan het gerucht dat de software van de Mac en de iPhone geïntegreerd zouden worden. Dat gebeurt niet; het blijven twee verschillende producten. Wel maakt Apple het volgend jaar eenvoudiger om apps voor de iPhone ook geschikt te maken voor de Mac.

App Store

WWDC wordt steeds belangrijker voor Apple. De hardware wordt ieder jaar beter, maar de grootste vernieuwingen zitten in de software. App-ontwikkelaars hebben in 10 jaar meer dan 100 miljard dollar verdiend met hun apps voor de iPhone en iPad, dat betekent dat Apple zelf er 33 miljard aan heeft overgehouden want een derde van de prijs gaat naar Apple. Daar is steeds meer kritiek op van de app-bouwers. Apple zegt echter dat de App Store geld kost om in de lucht te houden en dat ook de gratis apps, gratis worden verspreid. Er komen 500.000 mensen en dus potentiële klanten per week in de online softwarewinkel van Apple.