Apple stopt met melden aantal verkochte iPhones

Apple onthult al jaren iedere drie maanden precies hoeveel stuks het van elk product verkoopt. Zo gingen er afgelopen drie maanden bijna 47 miljoen nieuwe iPhones over de toonbank, waarmee het 37 miljard dollar omzet draaide. Vanaf januari komend jaar zal alleen dat laatste cijfer nog gemeld worden, niet het aantal verkochte exemplaren.



Volgens Apple-baas Tim Cook zeggen die aantallen niet zoveel meer. ,,Het is een beetje alsof je bij de kassa staat met je supermarktwagentje en er aan je wordt gevraagd: hoeveel spullen heeft u in uw karretje?”



Apple is niet de enige speler die geen aantallen (meer) geeft. Samsung stopte daar zeven jaar terug al mee. Financiële baas Luca Maestri voegde er aan toe dat Apple meer wil focussen op de resultaten als geheel. Hij wijst er op dat het bedrijf tegenwoordig talloze producten verkoopt en dat bijvoorbeeld de iPhone ook in veel verschillend geprijsde varianten verkrijgbaar is. Dan zeggen verkoopaantallen niet zoveel, wilde hij beklemtonen.