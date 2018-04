Apple verliest 64 miljard in waarde door 'totale paniek' over iPhoneverkoop

Fred Hickey van High Tech Strategist denkt zelfs dat de teleurstellende prognose de voorbode is van een stevige dip in de chipsector en de aandelenmarkt. Een dag na de onheilspellende berichten van TSM verlaagde Morgan Stanley de schatting van 40,5 miljoen geproduceerde iPhones naar 34 miljoen voor het tweede kwartaal van dit jaar, terwijl die productie gemiddeld op bijna 43 miljoen stuks geraamd wordt.

Drastische daling

AMS, een andere belangrijke leverancier van Apple, gaf gisteren een nog dramatischere waarschuwing voor het tweede kwartaal. AMS, dat optische sensoren voor de iPhone X levert, voorspelde een daling in de verkoop van 50 procent. Zonder de klant bij naam te noemen, had AMS het over een 'groot smartphoneprogramma' waarvoor de productie drastisch gezakt is.