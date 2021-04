Arme mensen blinde vlek bij vaccineren

In arme wijken is de bereidheid om te vaccineren laag, meldde bezorgde huisartsen deze week. Sinds de Gezondheidsraad het vertrouwen in het AstraZeneca-vaccin aan gort wist te adviseren, willen vier op de tien zestigplussers deze spuit niet meer. In achterstandswijken is de opkomst bij de vaccinatie van kwetsbare groepen zelfs nog lager. In een buurtcentrum in Amsterdam-Zuidoost kwam meer dan de helft van de zestigplussers niet opdagen voor zijn prik.