ASML uitblinker in licht hogere AEX

ASML was veruit de sterkste stijger in de hoofdindex met een plus van 3,8 procent. Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal van 2017 tegen de verwachtingen in meer omzet dan in de voorgaande periode.



Voor 2018 verwacht ASML een verdere toename van de omzet en winstgevendheid. Daarnaast kondigde ASML een aandeleninkoopprogramma aan van 2,5 miljard euro en de benoeming van Roger Dassen tot nieuwe financieel directeur.