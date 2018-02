BAM onderuit op rood Damrak

Oxfam Novib stuurt excuusbrief naar leden

20 februari Bijna 200.000 donateurs van de Nederlandse afdeling van Oxfam Novib hebben vandaag een excuusbrief in hun brievenbus gekregen. Directeur Farah Karimi spreekt in de brief haar schaamte uit voor het wangedrag van Britse Oxfam-medewerkers. Ook vraagt zij de leden, waarvan onlangs vele honderden hun donateurschap stopzetten, expliciet om vertrouwen en steun.