Banken krijgen harde klappen op beurs: ING en ABN Amro dalen bijna 10 procent

Dat de drie banken konden omvallen, toont volgens McGuinness aan dat er ‘lacunes in het beheer van hun financiën’ zaten. In de EU legt de zogeheten Basel-wetgeving voorwaarden op aan alle financiële instellingen, ongeacht hun grootte, onder andere op het vlak van liquiditeitsvereisten. In de VS is dat niet het geval, aldus McGuinness. Ze stelt dat de EU wel alert moet blijven, en moet nadenken of er geen lessen moeten worden getrokken uit wat in de VS gebeurd is.