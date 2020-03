Banken schieten bedrijven te hulp: ‘We willen onderdeel zijn van de oplossing’

Nederlandse banken gaan bedrijven in zwaar weer zes maanden uitstel van het aflossen van hun leningen geven. Het gaat in eerste instantie om leningen tot 2,5 miljoen euro.

Het gaat dan om bedrijven die in de kern gezond zijn. De maatregel is een gezamenlijk initiatief van ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Het uitstel van betaling is bedoeld voor bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus en de beperkende maatregelen die daarna genomen zijn. Voor particulieren die in moeilijkheden dreigen te komen, bijvoorbeeld zzp’ers die werkloos raken door de crisis, zullen de banken maatwerkoplossingen bedenken, maken ze bekend.

De druk om iets te doen werd groot zegt Kees van Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van ABN Amro. ,,Wij werden helemaal platgebeld door bezorgde ondernemers. We beseften dat het hoog tijd was iets te doen. Van de vorige crisis hebben we geleerd dat je snel moet handelen. Niet zeuren maar knallen.’’

Uitstel

Quote Banken hebben nu voldoende vet op de botten. We kunnen het aan Kees van Dijkhuizen, Topman ABN Amro ABN Amro gaat zelfs nog verder dan de gezamenlijke afspraken die de banken maakten. ,,Wij hebben besloten om alle zakelijke klanten die een krediet hebben van minder dan 2,5 miljoen euro automatisch zes maanden uitstel te geven van hun aflossingsverplichting. Dat gaat om 55.000 klanten. Zij hoeven niet te bellen, ze krijgen automatisch uitstel van betaling’’, aldus ABN Amro topman Kees van Dijkhuizen.



Grotere bedrijven die meer dan 2,5 miljoen aan krediet hebben uitstaan, moeten wel bellen. Ook met deze categorie klanten zullen de banken soepel omgaan, is de belofte.



Van Dijkhuizen is blij dat de banken nu een positieve bijdrage kunnen leveren. ,,In de vorige crisis waren banken onderdeel van het probleem. We zijn blij dat we nu onderdeel van de oplossing zijn. Banken hebben nu voldoende vet op de botten. We kunnen het aan.’’

Onrust

Ook particulieren kunnen op extra steun rekenen van de banken. Voor zzp’ers is de crisis een harde klap. Ook voor deze groep beloven de banken maatwerk voor een soepele oplossing bij betalingsproblemen. ,,Ook voor deze groep willen we verder gaan dan gezamenlijk is afgesproken’’, zegt Van Dijkhuizen. ,,Als ze problemen hebben, kunnen ze drie maanden uitstel krijgen voor aflossing op de hypotheek of persoonlijk krediet. Ze moeten zich wel even melden bij de bank.’’