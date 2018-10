Barbie doet het beter dan verwacht voor speelgoedreus Mattel

Mattel slaagde er ook in zijn winstmarge te vergroten. Die nam toe tot 42,6 procent, terwijl analisten in doorsnee slechts op 41,5 procent hadden gerekend. Onderaan de streep werd daarnaast een bescheiden winst geboekt, waar in het derde kwartaal van 2017 nog sprake was van een verlies.



Het bedrijf profiteerde duidelijk van de kostenbesparingen die de in april aangetreden topman Ynon Kreiz aan het doorvoeren is. Eerder werd bekend dat 's werelds grootste speelgoedmaker daarbij ook veel banen schrapt.