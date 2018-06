‘Beddengoed gaat wel tien keer over de kop’

Je loopt nogal te hoop tegen de huidige beddengoedmarkt. Wat deugt er niet aan?

,,Ik kwam er achter dat slechts een handjevol producenten de markt domineert. Die leggen de focus vooral op hoe het beddengoed eruitziet: een mooie print of het merkje dat er op staat. Terwijl het wat mij betreft zou moeten gaan om kwaliteit. Het maakt namelijk nogal uit welk katoen is gebruikt, of welke weefmethode, maar dat staat vaak niet eens op de verpakking. De consument denkt: het is duur, dan zal de kwaliteit wel goed zijn.’’

Zijn dure merken niet beter?

,,Niet per se, nee. Ik heb weleens twee dekbedovertrekken gezien uit hetzelfde, hogere segment, met exact dezelfde constructie van het katoen. Alleen was de een twee keer zo duur als de andere. De consument denkt waarschijnlijk dat de duurdere variant beter is, maar dat is dus feitelijk niet het geval. Het is een gigantische markt - iedereen heeft immers beddengoed nodig - maar de kennis erover bij consumenten is miniem.’’

Prijsvechters in de beddentextiel stunten met superlage prijzen. Hoe kan dat?

,,Dat is een segment op zich. Maar laat ik het zo zeggen: het is onmogelijk om voor 20 euro een dekbedovertrek te maken van een goede kwaliteit onder goede milieu- en arbeidsomstandigheden. Echt, out of the question. Bedenk eens hoeveel stof er nodig is voor een dekbedovertrek in verhouding tot een T-shirt, en een T-shirt voor 20 euro is al goedkoop.’’

Hoe kun je als consument zien of beddentextiel van goede kwaliteit is?

,,Hoe hoger de dichtheid van de draden, hoe hoger de kwaliteit is. Dus als je de stof tegen het licht houdt en door de stof heen kunt kijken, zal het minder goed van kwaliteit zijn.’’

Wanneer dacht je: hier ga ik zelf mee aan de slag?

,,Dat was twee jaar geleden. Ik heb een inkoopachtergrond en wist daardoor van de marges op beddengoed. Die zijn absurd hoog. Soms gaat de prijs wel tien, vijftien keer over de kop.

Ik zag mogelijkheden in voor een acceptabele prijs goede kwaliteit bieden. Vergelijkbaar met Egyptisch katoen, de exclusieve lange katoenvezel waar mooi hotelbeddengoed vaak van is gemaakt. Een set heb je bij ons al vanaf 60 euro. Dat kan omdat ik direct inkoop bij een fabriek uit Pakistan. Die fabriek heeft een certificaat dat garandeert dat de arbeidsomstandigheden in orde zijn en ze niet werken met schadelijke chemicaliën.

Voor de uitstraling van het merk heb ik me laten inspireren door Ace&Tate. De brillenmarkt was behoorlijk suf en saai, maar zij hebben er nieuw leven ingeblazen door een beleving toe te voegen. Dat wil ik ook graag doen in de beddengoedsector.’’

En, lukt dat?

,,In het begin heb ik het onderschat. Ik moest zelf ondervinden hóé dichtgetikt de markt zit. Ik ging naar een grote beddenzaak met de vraag of mijn producten bij ze in het schap mochten liggen. Ik dacht immers een goed product voor een goede prijs te hebben. Maar ze zaten vast aan een deal met een grote producent.

80 procent van het schap, verdeeld over wel twintig merken, was allemaal afkomstig van één firma. En ze hadden afgesproken dat daar niks bij mocht. Holy shit, dacht ik toen. Dat dit bestáát!’’

Hoe ben je er toch doorgekomen?

,,Ik ben er nog steeds mee bezig, maar we liggen nu bij Hudson Bay en enkele beddenspeciaalzaken. Financieel gaat het prima. Ik heb een lening genomen om de eerste productie en de webshop op te zetten. Nu verdien ik dat terug.’’

Schrikken grote producenten van nieuwkomers zoals jij?

,,Dat vraag ik me af, ik ben natuurlijk maar een kleine speler. Maar de producenten hebben wel door dat er reuring is op de markt. Het ging decennialang op dezelfde manier; nu zijn er toch wat zaken aan het verschuiven. Maar bang? Ik denk eerder dat ze juist de samenwerking opzoeken. Ik sluit niet uit dat ik zelf ooit onderdeel wordt van zo’n grote producent.’’

Hè? Je bent toch tegen hun werkwijze?

,,Nee hoor. Ik snap best dat ze zo opereren; zo gaat het gewoon al jaren en het was succesvol tot nu toe. Mijn doel is om de mensen beter over de kwaliteit van beddengoed te informeren. Als ik daar de schaalvoordelen en het netwerk van een grote producent voor kan gebruiken, graag.’’